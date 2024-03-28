Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sahroni Klaim Bakal Kembalikan Rp40 Juta dari SYL, KPK: Belum Ada Uang Masuk

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:42 WIB
Sahroni Klaim Bakal Kembalikan Rp40 Juta dari SYL, KPK: Belum Ada Uang Masuk
Ahmad Sahroni (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum ada uang pengembalian senilai Rp40 juta dari Partai NasDem. Pernyataan itu, menanggapi pengakuan Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni yang mengaku akan mengembalikan uang sisa sebesar Rp40 juta yang diterima dari mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Kami membaca di pemberitaan katanya Pak Sahroni akan kooperatif menyerahkan itu sehingga kami meyakini juga akan menyerahkan atau pun mengembalikan hang ktu ke rekening penampungan KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Rabu (27/3/2024).

Atas dasar itu, ia berkata, pihaknya telah mengonfirmasi kabar pengembalian uang itu ke tim penyidik. Hanya saja, ia berkata, belum ada uang yang masuk dari Partai NasDem ke rekening KPK.

"Kemarin juga disampaikan yang bersangkutan akan mengembalikan yang Rp40 juta sebagaimana sedang berproses di dakwaan. Kami sudah konfirmasi ke tim penyidik sampai tadi malam belum ada uang masuk yang Rp40 juta itu," tutur Ali.

Kendati demikian, Ali tak ingin ambil penilaian bulat. Ia memperkirakan, uang itu sudah ditra sfer namun belum dicek ulang oleh petugas KPK. Ia pun mengaku, pihaknya akan memeriksa kembali rekening penampungan KPK.

"Bisa jadi yang bersangkutan sudah mengirimkan tapi kemudian belum kami cek ulang. Kami cek ulang terakhir informasi yang kami peroleh belum ada," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
