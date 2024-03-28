Horor Ribuan Bangkai Ayam Dibuang ke Sungai Musi Rawas, Bau Menyengat Ganggu Warga

MUSI RAWAS - Warga Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas (Mura) resah dengan adanya ribuan bangkai ayam yang dibuang ke aliran sungai oleh orang tak dikenal (OTD), sehingga menimbulkan bau busuk menyengat.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sungai Pinang, Adi membenarkan adanya penemuan ribuan ayam yang mati dibuang ke sungai, dan membuat warga resah karena bau busuk.

Diketahui ayam-ayam tersebut diperkirakan dibuang ke sungai sejak 3 hari yang lalu dan baru diketahui oleh warga setelah mencium bau busuk.

"Mungkin sudah 3 hari dan sekarang baru menimbulkan bau yang sangat busuk," kata Adi, Kamis (28/3/2024).

Dan tidak hanya di satu titik, bangkai ayam tersebut rupanya dibuang di dua titik di aliran sungai yang berbeda.

"Ada di 2 lokasi, pertama di Sungai Kepayang dan kedua di Sungai Air Jeruk. Jadi di hilir Desa Sungai Pinang satu dan di hulu Desa Sungai Pinang satu," katanya.

Ditambahkan Adi, memang dua aliran sungai tersebut tak lagi digunakan oleh warga. Namun, warga merasa resah sebab bangkai ayam tersebut kini menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat.

"Apalagi lokasinya tepat di pingir jalan lintas, jadi bau sangat menganggu warga maupun pengguna jalan," jelasnya.

Dengan adanya penemuan tersebut, Pemerintah Desa bersama warga sudah melaporkannya ke Polsek Muara Lakitan, agar ditindaklanjuti.

"Langkah yang kami lakukan, dengan melaporkan penemuan itu ke Polsek Muara Lakitan. Polsek juga sudah mengecek ke lokasi," katanya.

Sementara itu, Kapolres Mura, AKBP Andi Supriadi melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP M Karim membenarkan hal tersebut. Dia juga mengaku, sudah menerima laporan dari warga.