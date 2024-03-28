Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Horor Ribuan Bangkai Ayam Dibuang ke Sungai Musi Rawas, Bau Menyengat Ganggu Warga

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:26 WIB
Horor Ribuan Bangkai Ayam Dibuang ke Sungai Musi Rawas, Bau Menyengat Ganggu Warga
Ribuan bangkai ayam penuhi sungai. (Foto: Era Neizma)
A
A
A

MUSI RAWAS - Warga Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas (Mura) resah dengan adanya ribuan bangkai ayam yang dibuang ke aliran sungai oleh orang tak dikenal (OTD), sehingga menimbulkan bau busuk menyengat.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sungai Pinang, Adi membenarkan adanya penemuan ribuan ayam yang mati dibuang ke sungai, dan membuat warga resah karena bau busuk.

Diketahui ayam-ayam tersebut diperkirakan dibuang ke sungai sejak 3 hari yang lalu dan baru diketahui oleh warga setelah mencium bau busuk.

"Mungkin sudah 3 hari dan sekarang baru menimbulkan bau yang sangat busuk," kata Adi, Kamis (28/3/2024).

Dan tidak hanya di satu titik, bangkai ayam tersebut rupanya dibuang di dua titik di aliran sungai yang berbeda.

"Ada di 2 lokasi, pertama di Sungai Kepayang dan kedua di Sungai Air Jeruk. Jadi di hilir Desa Sungai Pinang satu dan di hulu Desa Sungai Pinang satu," katanya.

Ditambahkan Adi, memang dua aliran sungai tersebut tak lagi digunakan oleh warga. Namun, warga merasa resah sebab bangkai ayam tersebut kini menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat.

"Apalagi lokasinya tepat di pingir jalan lintas, jadi bau sangat menganggu warga maupun pengguna jalan," jelasnya.

Dengan adanya penemuan tersebut, Pemerintah Desa bersama warga sudah melaporkannya ke Polsek Muara Lakitan, agar ditindaklanjuti.

"Langkah yang kami lakukan, dengan melaporkan penemuan itu ke Polsek Muara Lakitan. Polsek juga sudah mengecek ke lokasi," katanya.

Sementara itu, Kapolres Mura, AKBP Andi Supriadi melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP M Karim membenarkan hal tersebut. Dia juga mengaku, sudah menerima laporan dari warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153694//bangkai-Jc6p_large.jpg
40 Karung Bangkai Ayam Berbau Menyengat Hebohkan Warga Lembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143904//warga_musi_rawas_tewas_di_sungai_usai_penggerebekan_narkoba_polisi_bilang_begini-HosJ_large.jpg
Warga Musi Rawas Tewas di Sungai Usai Penggerebekan Narkoba, Polisi Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/338/3124284//pramono_anung-fake_large.jpg
Terkuak! Ini Penyebab Bau Busuk Menyengat dari RDF Rorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/610/3105728//polisi_gerebek_pengeboran_minyak_ilegal-f0vC_large.jpg
Polisi Gerebek 70 Titik Pengeboran Minyak Ilegal, Tangkap 2 Pelaku dan Sita 12 Jerigen Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/338/3104777//demo_bakar_ban-GxiD_large.JPG
Sempat Ricuh, Massa Unjuk Rasa Bakar Ban di PTUN Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement