Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Warga Musi Rawas Tewas di Sungai Usai Penggerebekan Narkoba, Polisi Bilang Begini

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |11:43 WIB
Warga Musi Rawas Tewas di Sungai Usai Penggerebekan Narkoba, Polisi Bilang Begini
Warga Musi Rawas Tewas di Sungai Usai Penggerebekan Narkoba, Polisi Bilang Begini (Foto : Istimewa)
A
A
A

MUSI RAWAS - Ali Kiram, seorang pria asal Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) ditemukan tewas di pinggir sungai usai penggerbekan narkoba di sebuah pondok di Desa Taba Tengah.

Hingga kini penyebab tewasnya korban masih menimbulkan misteri dari pihak keluarga. Menurut keluarga korban, penggerbekan tersebut terjadi pada Jumat 30 Mei 2025, sore atau pada saat Maghrib.

Sedangkan mayat korban ditemukan malam hari sekira pukul 20.00 WIB di pinggir sungai yang jaraknya sekitar 30 meter dari pondok yang digerebek polisi tersebut.

Di tubuh korban ditemukan beberapa luka, seperti luka memar di kepala dan badannya.  Untuk mendapatkan kejelasan soal tewasnya korban, pada Sabtu 31 Mei 2025, pihak keluarga ramai-ramai mendatangi Polsek STL Ulu Terawas. Hanya saja, pihak kepolisian tak mengaku adanya upaya pengerbekan tersebut. 

"Kami kesini minta keadilan, karena saudara kami ditemukan meninggal dunia setelah pengerbekan," kata Okta yang mengaku keluarga korban usai mendatangi Polsek STL Ulu Terawas.

Informasi yang diterimanya, sebelum korban ditemukan tewas, ada upaya penggerbekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat. "Sedangkan pihak kepolisian mengaku tidak ada penggerbekan, mereka bilang tidak ada penggerbekan. Padahal ada saksi yang melihatnya, ada polisi yang menggerbek," ujarnya.

Dikatakannya, saat ditemukan ada beberapa luka yang ditemukan dibadan korban, seperti luka memang di bagian kepala kemudian memar di beberapa bagian tubuh lainnya.

"Kami meminta keadilan. Kalau tidak ada pengerbekan, tidak mungkin saudara kami meninggal. Pokoknya kami pihak keluarga korban meminta keadilan yang seadil-adilnya," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penggerebekan Musi Rawas Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement