HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Hantu, Makam Tebuireng dan Orang Lari Terbirit-birit

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |02:01 WIB
Humor Gus Dur: Hantu, Makam Tebuireng dan Orang Lari Terbirit-birit
Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki kecerdasan humor yang mampu membuat orang tertawa dalam setiap kesempatan.

Suatu kali, Greg Barton, penulis buku "The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid", berkunjung ke kediaman Gus Dur bersama anaknya, Hana, yang waktu itu berusia 14 tahun. Dalam kunjungan itu, Hana penasaran tentang pandangan Gus Dur mengenai keberadaan hantu.

“Apakah hantu itu ada, Gus?” tanya Hana, sebagaimana dilansir dari NU Online.

Gus Dur kemudian berbagi cerita tentang masa muda di Pesantren Tebuireng, Jombang, di mana dia memiliki kebiasaan untuk melakukan ziarah kubur dan berdoa di pemakaman.

Pada suatu malam, Gus Dur pergi ke pemakaman sekitar pukul 01.00 untuk berziarah. Namun, tidak lama setelah itu, dia tertidur. Sekitar dua jam kemudian, Gus Dur terbangun oleh suara seseorang yang sepertinya juga hendak berziarah.

Gus Dur pun menoleh ke arah orang tersebut. Orang itu tampak terkejut, kemudian berteriak dan melarikan diri sambil terbirit-birit.

“Saya tidak tahu apakah hantu itu ada atau tidak, tapi kalau bertanya kepada orang itu (orang yang berlari tersebut), pasti menjawab ada,” kata Gus Dur.

(Arief Setyadi )

      
