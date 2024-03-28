Advertisement
HOME NEWS JATIM

Nongkrong di Kafe saat Ramadhan, Pria Ini Kedapatan Main Judi Online

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |13:43 WIB
Nongkrong di Kafe saat Ramadhan, Pria Ini Kedapatan Main Judi <i>Online</i>
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SAMPANG - NFH (29) Warga Desa Labuhan Sreseh, Kabupaten Sampang, harus mendekam di Sel Penjara Polres Sampang. Pasalnya ia terciduk diduga bermain slot judi online di salah satu kafe, pukul 21.00 WIB, Senin lalu.

Proses penangkapan bermula saat polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjudian online di TKP.

 BACA JUGA:

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan, sejumlah anggota segera bergegas ke lokasi untuk memastikan, ternyata informasi tersebut benar adanya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sampang Judi Slot Judi online Judi
