Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Miris! Warga di 8 Kabupaten/Kota Jatim Masih BAB Sembarangan

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |03:31 WIB
Miris! Warga di 8 Kabupaten/Kota Jatim Masih BAB Sembarangan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA – Delapan Pemerintah Kabupaten/Kota menandatangani komitmen bersama menuju Provinsi Jawa Timur (Jatim) 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Kamis (28/3/2024).

Delapan Kabupaten/Kota yang masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo.

“Oleh karena itu, hari ini kita meminta komitmen dari delapan kabupaten/kota yang masih membutuhkan percepatan agar segera 100% SBS,” ujar Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono kepada wartawan, Kamis (28/3/2024).

Dia menambahkan, tahun 2024 ini Pemprov Jatim menargetkan capaian SBS bisa 100% hingga di tingkatan desa dan kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, capaian SBS desa/kelurahan pada Desember 2023 lalu mencapai 92,19 %. Saat ini, tersisa 664 desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga masih buang air besar sembarangan.

“Desa/kelurahan tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Jatim,” ujar Adhy.

Adhy menegaskan, permasalahan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastrukturnya semata, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat. Sebab nyatanya ada beberapa kejadian perilaku BABS dikarenakan kultur dan mindset.

“Oleh karena itu, ini bukan hanya persoalan di ranah Dinas PRKPCK (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) saja, namun masuk juga ke ranah Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi diperlukan kolaborasi dan sinergitas termasuk dengan seluruh stakeholder guna percepatan SBS 100%,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/340/3113687//pemprov_jatim-fAbY_large.jpg
Western Sydney University di Surabaya Diresmikan, Pj. Gubernur Adhy Optimistis Tingkatkan Kualitas Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/340/3106138//pemprov_jatim-0zjq_large.jpg
Dua BUMD Jatim Berubah Jadi Perseroda, Pj. Gubernur Adhy: Tingkatkan Kinerja Demi Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/340/3093557//pemprov_jatim-jcZT_large.jpg
Pj. Gubernur Jatim Salurkan Bantuan dan Kebutuhan Dasar untuk Korban Banjir Pasuruan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement