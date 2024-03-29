Sambut Mudik 2024, Polresta Bandung Siapkan 26 Pos Pemantauan dan 1.500 Personel

BANDUNG - Sebanyak 26 pos pemantauan akan didirikan di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjelang arus mudik 2024.

Dari 26 titik pos pemantauan tersebut terdiri dari 23 dari pospam (Pos Pengamanan), 2 pos pelayanan (Posyan) di Ciwidey dan Cikaledong Nagreg. Dan satu pos terpadu yang ada di Cileunyi.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, jika tak hanya pos pemantauan, Polisi Sektor (Polsek) juga bisa digunakan untuk menjadi rest area.

"Polsek yang berada di jalur mudik atau wisata pun bisa dijadikan rest area. Selain polsek, pospam pun bisa digunakan untuk rest area,” ujar Kusworo saat ditemui di Soreang, Jumat (29/3/2024).

Kusworo menjelaskan, jika nantinya di setiap pospam pun akan disediakan beberapa fasilitas agar masyarkat bisa beristirahat dengan nyaman.

"Nanti disitu ada toiletnya, musholanya dan bahkan di beberapa pospam kami menyediakan kursi pijat. Sehingga masyarakat bisa melepas lelah di sana,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, untuk menjaga keamanan sebanyak 1500 personel pun akan dikerahkan pada arus mudik sekarang.

“Kami terjunkan sebanyak 1.500 personel yang terdiri dari Polri, Kodim 0624, Satpol PP, Dishub, BPBD, dan lain-lain,” ungkapnya.