Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

2 Kepsek Jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan Guru PPPK di Langkat

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:01 WIB
2 Kepsek Jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan Guru PPPK di Langkat
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

MEDAN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menetapkan status tersangka kepada dua orang kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Keduanya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap pada penerimaan guru berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat pada tahun 2023.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, menyebut kedua kepala sekolah itu adalah A, Kepala Sekolah Dasar (SD) 055975 Pancur Ido, Selapian Kabupaten Langkat; dan RN, Kepala Sekolah Dasar (SD) 056017 Tebing Tanjung Selamat.

Hadi belum menjelaskan peran kedua kepala sekolah dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada aparatur pemerintah itu. Namun menurut Hadi, penetapan tersangka tersebut sudah berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian dan memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku.

"Ya saat ini Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumatera Utara, menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Langkat," ujar Hadi, Jumat (29/3/2025).

Kasus dugaan suap dan korupsi dalam tahapan seleksi PPPK di Kabupaten Langkat ini sudah terendus sejak beberapa bulan terakhir. Dalam kasus ini, Polisi telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Kepala Badan Pendapat Daerah Kabupaten Langkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Suap Kepala Sekolah korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement