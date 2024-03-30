Humor Gus Dur: 3 Tipe Orang NU, dari Biasa hingga Gila

JAKARTA - Gus Dur, atau Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid memiliki ikatan yang erat dengan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan yang sangat berpengaruh. Namun, terkadang, dia merasa agak frustrasi dengan sikap kurang sensitif dari sebagian anggota NU.

Dalam buku "Mati Tertawa Bareng Gus Dur", disebutkan bahwa Gus Dur membagi anggota NU menjadi tiga kategori, mulai dari yang biasa saja hingga yang menurutnya "gila".

Rumah Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, selalu dipenuhi dengan tamu dari pagi hingga malam hari. Bahkan, hingga larut malam dan dini hari, baik dari kalangan NU maupun dari luar kota.

Gus Dur menggambarkan tingkat keterlibatan anggota NU dengan tiga tipe yang berbeda.

"Kalau mereka datang dari pukul tujuh pagi hingga jam sembilan malam, dan menceritakan tentang NU, itu biasanya orang NU yang memang punya komitmen dan fanatik terhadap NU," ujar Gus Dur.