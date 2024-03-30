Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ancaman Hukuman Mati bagi Penebang Hutan hingga Koruptor di Masa Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |06:01 WIB
Ancaman Hukuman Mati bagi Penebang Hutan hingga Koruptor di Masa Majapahit
Kerajaan Majapahit (foto: dok Wikipedia)
A
A
A

ATURAN hukum ketat dan tegas konon diterapkan semasa Kerajaan Majapahit. Salah satu aturan hukum itu bahkan juga mengatur kehidupan sehari-hari bersosialisasi di masyarakat, di antaranya hukuman korupsi.

Koruptor atau tindakan korupsi dengan mengurangi penghasilan makanan, mempersempit sawah, hingga membiarkannya sengaja terbengkalai, tidak dimanfaatkan, padahal sudah dikuasakan untuk mengolah masuk kategori korupsi. Ancamannya pun tidak main-main yakni dikenakan hukuman mati.

Hukum itu diatur dalam bab tanah pada tiga pasal yakni Pasal 258, 259, dan 261. Hal ini pula dijabarkan oleh Mpu Prapanca dalam kitab Nagarakertagama, sebagaimana dikutip dari buku "Tafsir Sejarah Nagarakertagama" karangan Prof. Slamet Muljana.

Pada Kakawin Nagarakertagama disebutkan, jika ada seseorang yang memperbaiki pekarangan, kebun, taman, selokan, ladang, telaga, bendungan, hingga kolam ikan, yang bukan miliknya tanpa disuruh oleh pemilik aslinya. Orang itu tidak berhak minta upah kepada si pemilik. Namun jika ia mendapat keuntungan perbaikan itu, pemiliknya berhak menuntut, jangan dibiarkan. Malah ia dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa.

Barang siapa meminta izin untuk menggarap sawah, namun tidak dikerjakannya sehingga sawah itu terbengkalai, supaya dituntut untuk membayar utang makan, sebesar hasil padi yang dapat dipungut dari sawah yang akan dikerjakannya itu. Besar dendanya ditetapkan oleh raja yang berkuasa sama dengan denda pengerusak makanan.

Selain itu siapapun orangnya yang mengurangi penghasilan makanan atau mengkorupsi misalnya dengan mempersempit sawah atau membiarkannya terbengkalai segala apa yang dapat menghasilkan makanan atau melalaikan binatang piaraan apapun, lantas diketahui oleh orang banyak. Orang itu disebut bisa diperlakukan sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 261.

Perampasan atau mengambil harta benda milik orang lain tanpa hak juga jadi perhatian hukum di Kerajaan Majapahit. Hukum ini diatur pada bab sahasa atau paksaan sebagaimana diatur pada Pasal 86, 87, dan 92.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement