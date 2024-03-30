Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tabrak Lari, Pengendara Motor Tewas di depan Terminal Mangkang

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |16:26 WIB
Tabrak Lari, Pengendara Motor Tewas di depan Terminal Mangkang
SEMARANG – Insiden tabrak lari terjadi di Jalan Urip Sumoharjo tepatnya di depan Terminal Mangkang, Kota Semarang, Sabtu (30/3/2024) dini hari. Akibatnya, satu pengendara sepeda motor tewas di tempat kejadian akibat dihantam kendaraan tak dikenal.

Insiden terjadi sekira pukul 04.30 WIB. Korban tewas adalah seorang laki-laki bernama Bayu Agung Prabowo (29) warga Dusun Jetakan, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Korban ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi H 3458 SU.

“Korban berkendara dari barat (Kendal) ke arah timur (Semarang),” kata Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko, Sabtu.

Informasi yang dihimpun, ketika itu korban tiba-tiba terlibat kecelakaan dengan kendaraan tak dikenal yang melaju searah dengannya. Korban jatuh dan meninggal dunia di lokasi sebab menderita cedera kepala berat. Jenazah korban dievakuasi ke RSUP dr Kariadi Semarang setelah warga datang menolong dan polisi melakukan olah TKP di sana.

“Kami masih penyelidikan, sisir cari CCTV maupun cari saksi yang mengetahui langsung,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
