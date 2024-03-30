Bersihkan Lemari, Janda Prajurit TNI AD Temukan Mortir Aktif

BLITAR - Sebuah peluru jenis mortir ditemukan di dalam almari milik Sugiyanti (80) warga Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur, Jumat (29/3/2024).

Sugiyanti diketahui seorang pensiunan dan juga janda almarhum Pelda Purn Koernen, purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD). Peluru mortir berukuran panjang 26 cm dan diameter 5 cm itu ditemukan Sugiyanti saat bersih-bersih isi almari.

“Yang bersangkutan langsung memberitahukan penemuan mortir itu kepada menantunya,” ujar Kasubsi Humas Penmas Polres Blitar Kota, Aipda Supriadi kepada wartawan.

Penemuan mortir yang diduga aktif itu sontak membuat heboh. Oleh si menantu, mortir yang diduga masih aktif itu kemudian dipindah ke atas meja ruang tamu.

Penemuan itu selanjutnya dilaporkan ke Babinsa dan Babinkamtibmas. Petugas Polsek Sananwetan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi sekaligus memasang police line.

Tim Subden Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jatim yang kemudian datang, langsung melakukan evakuasi.