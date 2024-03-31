Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah 6 Tahun di Lampung Meninggal Usai Terjatuh di Irigasi saat Berangkat Ngaji

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |15:44 WIB
Bocah 6 Tahun di Lampung Meninggal Usai Terjatuh di Irigasi saat Berangkat <i>Ngaji</i>
Bocah enam tahun hanyut di irigasi saat hendak mengaji (Foto : MPI)
LAMPUNG TENGAH - Hendak pergi mengaji, seorang bocah ditemukan meninggal dunia usai terjatuh di aliran irigasi Punggur Utara, Kota Fajar, Lampung Tengah.

Peristiwa itu dialami Muhammad Al Fajri (6), anak asal Dusun III Kampung Purworejo Kecamatan, Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 30 Maret 2024.

Kejadian berawal sekitar pukul 16.50 WIB, bocah malang itu hendak pergi berangkat mengaji. Namun, ketika sedang berjalan, warga setempat melihat korban terpeleset dan jatuh ke aliran irigasi.

Melihat korban terjatuh, warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada Wandi selaku Taruna Siaga Bencana (Tagana) Lampung Tengah dan meneruskan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung untuk meminta bantuan pencarian dan pertolongan.

"Kami mengerahkan 1 tim rescue menuju ke lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Tiba di lokasi kejadian pukul 19.25 WIB Tim Rescue Basarnas Lampung dan langsung berkoordinasi dengan unsur SAR Gabungan," ujar Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwansah saat dikonfirmasi, Minggu (31/3/2024).

Adapun tim search and rescue (SAR) gabungan itu terdiri dari Kodim 0411 Lampung Tengah, Polsek Punggur, Pol PP Lampung Tengah, Tagana Lampung Tengah, dan masyarakat sekitar.

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian menggunakan Aqua Aye namun tidak ditemukan tanda dengan cluster X.

Kemudian Tim SAR gabungan melanjutkan Pencarian dengan penyisiran menggunakan perahu karet menuju hilir sejauh kurang lebih 2 Kilometer.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bocah Hanyut Irigasi Hanyut
