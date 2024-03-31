3 Emak-Emak Diduga Mencuri Baju Jelang Lebaran, Dua Ditangkap

BATU - Sebanyak dua dari tiga emak-emak di Kota Batu ditangkap polisi usai ketahuan mencuri pakaian jelang Lebaran di toko baju. Keduanya tepergok mencuri oleh pemilik toko di Jalan Diponegoro, Kota Batu.

Dari informasi yang dihimpun, emak-emak ini sempat kabur melarikan diri, usai mencuri pakaian pada Sabtu (30/3/2024). Tapi gerak cepat dari kepolisian, membuat petugas berhasil mengamankan dua dari tiga perempuan asal Pasuruan. Keduanya berinisial AN dan SZ, serta satu terduga pelaku yang masih kabur MS.

Emak-emak ini diamankan oleh anggota Satlantas Polres Batu yakni Aipda Deddy, dan rekannya. Pelaku tertangkap lengkap dengan barang bukti tiga kantong plastik besar pakaian diduga hasil curian, usai petugas kepolisian mendapatkan informasi dari pelapor, pemilik toko pakaian Dinda Kids.

Petugas kepolisian Aipda Deddy menuturkan, ia dan rekannya menemukan dua emak-emak terduga pelaku ini menemukan dua perempuan, yang berhenti di depan SMPN 3 Kota Batu. Keduanya kemudian dihampiri oleh petugas dan ternyata saat diinterogasi, memang itu merupakan pelakunya.

"Kami berhenti di depan SMPN 3 karena mencurigai ada 2 (Dua) Ibu-ibu yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang disampaikan oleh pelapor,” kata Aipda Deddy, dikonfirmasi pada Sabtu

Deddy menjelaskan, ketika diinterogasi, pelaku mengaku telah melakukan pencurian di tiga toko baju yakni satu toko pakaian di kawasan Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dan dua kali beraksi di Jalan Diponegoro Kota Batu.