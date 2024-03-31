Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

3 Emak-Emak Diduga Mencuri Baju Jelang Lebaran, Dua Ditangkap

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |10:35 WIB
3 Emak-Emak Diduga Mencuri Baju Jelang Lebaran, Dua Ditangkap
Emak-emak ditangkap usai kepergok curi baju jelang lebaran (Foto : Istimewa)
A
A
A

BATU - Sebanyak dua dari tiga emak-emak di Kota Batu ditangkap polisi usai ketahuan mencuri pakaian jelang Lebaran di toko baju. Keduanya tepergok mencuri oleh pemilik toko di Jalan Diponegoro, Kota Batu.

Dari informasi yang dihimpun, emak-emak ini sempat kabur melarikan diri, usai mencuri pakaian pada Sabtu (30/3/2024). Tapi gerak cepat dari kepolisian, membuat petugas berhasil mengamankan dua dari tiga perempuan asal Pasuruan. Keduanya berinisial AN dan SZ, serta satu terduga pelaku yang masih kabur MS.

Emak-emak ini diamankan oleh anggota Satlantas Polres Batu yakni Aipda Deddy, dan rekannya. Pelaku tertangkap lengkap dengan barang bukti tiga kantong plastik besar pakaian diduga hasil curian, usai petugas kepolisian mendapatkan informasi dari pelapor, pemilik toko pakaian Dinda Kids.

Petugas kepolisian Aipda Deddy menuturkan, ia dan rekannya menemukan dua emak-emak terduga pelaku ini menemukan dua perempuan, yang berhenti di depan SMPN 3 Kota Batu. Keduanya kemudian dihampiri oleh petugas dan ternyata saat diinterogasi, memang itu merupakan pelakunya.

"Kami berhenti di depan SMPN 3 karena mencurigai ada 2 (Dua) Ibu-ibu yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang disampaikan oleh pelapor,” kata Aipda Deddy, dikonfirmasi pada Sabtu

Deddy menjelaskan, ketika diinterogasi, pelaku mengaku telah melakukan pencurian di tiga toko baju yakni satu toko pakaian di kawasan Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dan dua kali beraksi di Jalan Diponegoro Kota Batu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement