Wartawan Diminta Berhenti Mencuri Suvenir dari Pesawat Resmi Kepresidenan AS Air Force One

Wartawan diminta berhenti mencuri suvenir dari pesawat kepresidenan AS, Air Force One (Foto: UPI)

WASHINGTON - Jurnalis telah diminta untuk berhenti mencuri suvenir dari pesawat resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Air Force One.

Pemeriksaan inventaris di Air Force One setelah kunjungan Biden ke pantai barat AS pada Februari lalu menemukan beberapa item hilang dari bagian persnya.

Sarung bantal bermerek, kacamata, dan piring berbingkai emas termasuk di antara barang-barang yang diduga hilang dari jet tersebut.

Asosiasi Koresponden Gedung Putih memperingatkan bahwa dilarang mengambil barang dari pesawat.

Bulan lalu, asosiasi tersebut mengirim email kepada wartawan yang mengatakan bahwa perilaku seperti itu berdampak buruk pada kelompok pers, kelompok jurnalis yang bepergian bersama presiden dan harus dihentikan.

Jurnalis terkadang diberikan paket kecil coklat M&M yang dihias dengan stempel presiden sebagai suvenir.

Namun mengambil barang-barang berlogo Air Force One, termasuk peralatan makan dan handuk sudah menjadi hal yang lumrah selama bertahun-tahun.

Misha Komadovsky, Koresponden Gedung Putih dari Voice of America, telah mengumpulkan koleksi "halus" dari perjalanannya dengan pesawat presiden.

"Saya tidak mempermalukan siapa pun atau melakukan kesalahan apa pun untuk mengumpulkan koleksi ini," katanya kepada BBC News, sambil mengangkat cangkir kertas berlogo Air Force One yang lupa dia buang.

Komadovsky juga memiliki sekotak M&M kepresidenan dengan tanda tangan Biden.