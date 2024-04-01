Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wartawan Diminta Berhenti Mencuri Suvenir dari Pesawat Resmi Kepresidenan AS Air Force One

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |08:47 WIB
Wartawan Diminta Berhenti Mencuri Suvenir dari Pesawat Resmi Kepresidenan AS Air Force One
Wartawan diminta berhenti mencuri suvenir dari pesawat kepresidenan AS, Air Force One (Foto: UPI)
A
A
A

WASHINGTON - Jurnalis telah diminta untuk berhenti mencuri suvenir dari pesawat resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Air Force One.

Pemeriksaan inventaris di Air Force One setelah kunjungan Biden ke pantai barat AS pada Februari lalu menemukan beberapa item hilang dari bagian persnya.

Sarung bantal bermerek, kacamata, dan piring berbingkai emas termasuk di antara barang-barang yang diduga hilang dari jet tersebut.

Asosiasi Koresponden Gedung Putih memperingatkan bahwa dilarang mengambil barang dari pesawat.

Bulan lalu, asosiasi tersebut mengirim email kepada wartawan yang mengatakan bahwa perilaku seperti itu berdampak buruk pada kelompok pers, kelompok jurnalis yang bepergian bersama presiden dan harus dihentikan.

Jurnalis terkadang diberikan paket kecil coklat M&M yang dihias dengan stempel presiden sebagai suvenir.

Namun mengambil barang-barang berlogo Air Force One, termasuk peralatan makan dan handuk sudah menjadi hal yang lumrah selama bertahun-tahun.

Misha Komadovsky, Koresponden Gedung Putih dari Voice of America, telah mengumpulkan koleksi "halus" dari perjalanannya dengan pesawat presiden.

"Saya tidak mempermalukan siapa pun atau melakukan kesalahan apa pun untuk mengumpulkan koleksi ini," katanya kepada BBC News, sambil mengangkat cangkir kertas berlogo Air Force One yang lupa dia buang.

Komadovsky juga memiliki sekotak M&M kepresidenan dengan tanda tangan Biden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154806/viral-dHlL_large.jpg
Modus Licik Wartawan Gadungan Peras Korban saat Check-in, Satu Pelaku Perempuan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152138/kongres_pwi-QOgj_large.jpg
Panitia Kongres Temui Menkum dan Kapuspen TNI: Pemerintah Dukung Kongres  Persatuan PWI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/338/3034182/usut-kasus-penganiayaan-wartawan-polisi-bakal-cek-lokasi-dan-cctv-h9wg9z7Hxs.jpg
Usut Kasus Penganiayaan Wartawan, Polisi Bakal Cek Lokasi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033365/lapor-puspomad-anak-korban-pembakaran-rumah-wartawan-yakin-ada-keterlibatan-oknum-anggota-tni-xDDx7EBx61.jpg
Lapor Puspomad, Anak Korban Pembakaran Rumah Wartawan Yakin Ada Keterlibatan Oknum Anggota TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/338/3033298/polda-metro-usut-pengeroyokan-jurnalis-tv-usai-vonis-syl-KkQyxXsFaY.jpg
Polda Metro Usut Pengeroyokan Jurnalis TV Usai Vonis SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033234/aji-jakarta-desak-polri-usut-kekerasan-terhadap-wartawan-oleh-simpatisan-syl-5EaWZAKVKX.jpg
AJI Jakarta Desak Polri Usut Kekerasan Terhadap Wartawan oleh Simpatisan SYL
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement