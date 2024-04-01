Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M2,9 Guncang Buton Selatan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |05:43 WIB
Gempa M2,9 Guncang Buton Selatan
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 2,9 terjadi di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (1/4/2024).Hal itu sebagaimana disampaikan BMKG melalui akun resmi di X (twitter).

Dalam keterangan tersebut, gempa terjadi pada pukul 03:21:20 WIB. Dengan lokasi 5.71 LS, 122.66 BT.

 BACA JUGA:

"Pusat gempa berada di laut 10.2 km barat daya Sampolawa, Kab. Buton Selatan, kedalaman 5 Km," tulis BMKG.

Dengan skala Modified Mercalli Intensity (MMI), gempa tersebut berstatus II-III. Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

(Qur'anul Hidayat)

      
