Gempa M2,9 Guncang Buton Selatan

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 2,9 terjadi di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (1/4/2024).Hal itu sebagaimana disampaikan BMKG melalui akun resmi di X (twitter).

Dalam keterangan tersebut, gempa terjadi pada pukul 03:21:20 WIB. Dengan lokasi 5.71 LS, 122.66 BT.

"Pusat gempa berada di laut 10.2 km barat daya Sampolawa, Kab. Buton Selatan, kedalaman 5 Km," tulis BMKG.

Dengan skala Modified Mercalli Intensity (MMI), gempa tersebut berstatus II-III. Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

(Qur'anul Hidayat)