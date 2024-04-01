Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gerebek Praktik Prostitusi Online di Pringsewu, Tangkap Muncikari dan 2 PSK

Indra Siregar , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |11:35 WIB
Polisi Gerebek Praktik Prostitusi <i>Online</i> di Pringsewu, Tangkap Muncikari dan 2 PSK
Pelaku prostitusi online. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PRINGSEWU - Dalam sebuah operasi penertiban yang dilakukan pada Minggu malam (31/3/2024), tim Kepolisian Resor Pringsewu berhasil mengungkap praktik prostitusi online yang berlangsung di wilayah mereka. Seorang muncikari bersama dua wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) diamankan dalam penggerebekan ini.

Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Iptu Maulana Rahmat Al Haqqi mengatakan pelaku muncikari berinisial NS (27), warga Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, berhasil ditangkap di sebuah rumah kos di Kelurahan Pringsewu Barat sekitar pukul 23.30 WIB. 

BACA JUGA:

Polisi Gerebek Rumah Kos Tempat Prostitusi, Ada 5 Anak di Bawah Umur 

Tak lama setelah itu, dua PSK, KH (18) dari Kabupaten Pesawaran dan MR (26) dari Jakarta, juga diamankan di sebuah penginapan di Kelurahan Pringsewu Timur.

Penangkapan muncikari dan dua PSK ini diiringi dengan penyitaan barang bukti berupa satu unit ponsel, enam alat kontrasepsi, dan uang tunai Rp1,4 juta, yang diduga kuat merupakan hasil dari aktivitas prostitusi yang mereka jalankan.

Menurut Iptu Al Haqqi, NS yang sehari-hari berprofesi sebagai terapis kecantikan, telah menjalankan bisnis terlarang ini selama sebulan terakhir. Pelaku mempromosikan jasa melalui media sosial WhatsApp dengan tarif Rp700.000 per transaksi. NS mengaku mendapatkan keuntungan bervariasi, mulai dari Rp100.000 per transaksi.

 BACA JUGA:

Saat ini, ketiga wanita tersebut sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Pringsewu. Mereka dihadapkan pada Pasal 296 jo Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun empat bulan penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038568/8-fakta-darurat-prostitusi-anak-bocah-dijadikan-pekerja-seks-dijual-via-medsos-rp17-juta-gQ6tiGojqG.jpg
8 Fakta Darurat Prostitusi Anak, Bocah Dijadikan Pekerja Seks Dijual via Medsos Rp17 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038460/kasus-prostitusi-anak-bertarif-hingga-rp17-juta-mucikari-tawarkan-jasa-hingga-bali-VjrAbGET34.jpg
Kasus Prostitusi Anak Bertarif hingga Rp17 Juta, Muncikari Tawarkan Jasa hingga Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/340/3023805/remaja-korban-prostitusi-online-di-lampung-sempat-melahirkan-bayinya-dijual-muncikari-bB22DDu2ag.jpg
Remaja Korban Prostitusi Online di Lampung Sempat Melahirkan, Bayinya Dijual Muncikari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/340/3023313/diimingi-iphone-remaja-di-bawah-umur-di-lampung-jadi-korban-prostitusi-online-iiOzKoxLLh.jpg
Diimingi iPhone, Remaja di Bawah Umur di Lampung Jadi Korban Prostitusi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/610/2998565/satpol-pp-bongkar-praktik-prostitusi-berkedok-kos-kosan-7jyrGoBQsg.jpg
Satpol PP Bongkar Praktik Prostitusi Berkedok Kos-kosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/519/2990962/ditangkap-polisi-muncikari-di-sampang-jajakan-prostitusi-rp300-ribu-per-kencan-KqPMVgWDer.jpg
Ditangkap Polisi, Muncikari di Sampang Jajakan Prostitusi Rp300 Ribu Per Kencan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement