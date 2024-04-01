Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Rekonstruksi Pembunuhan Wanita di Yogya, Tersangka Peragakan 30 Adegan

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:49 WIB
Rekonstruksi Pembunuhan Wanita di Yogya, Tersangka Peragakan 30 Adegan
Rekonstruksi pembunuhan wanita di Yogyakarta (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kasus pembunuhan terhadap wanita muda asal Sleman, Fara Diansyah (23) yang dilakukan oleh Henry Muhammad Ridwan/HMR (30) warga Bandung memasuki babak baru, Senin(1/4/2024) siang, Satreskrim Polresta Yogyakarta melaksanakan rekonstruksi di lokasi kejadian, kamar kos HMR di Jalan Krasak, Kotabaru, Kota Jogja.

Rencananya, rekonstruksi sebenarnya bakal digelar hari Jumat 28 Maret 2024 yang lalu. Namun, karena kondisi cuaca tidak memungkinkan maka reka ulang adegan pembunuhan dilaksanakan hari ini, Senin.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio mengungkapkan setidaknya ada total 30 adegan yang diperagakan oleh tersangka. Mulai dari awal penjemputan, percekcokan, penganiayaan kepada korban hingga tersangka melarikan diri.

"Tadi kurang lebih ada 30an adegan, kita lakukan detil," kata Probo, usai rekonstruksi, Senin (1/4/2024).

Adegan awal yang diperagakan adalah penjemputan korban oleh tersangka. Setelah penjemputan, korban kemudian diajak ke kamar kos tersangka yang berada di jalan Krasak Kotabaru Yogyakarta.

Setelah itu kemudian di dalam kamar kos terjadi pertengkaran antara pelaku dan korban. Hal itu kemudian berujung terjadi penusukan menggunakan pisau. Pelaku menghabisi korban dengan pisau miliknya yang ada di kamar.

"Itu jenisnya pisau gunung itu, ditusuk di 3 tempat. di leher kemudian di perut, dan di tangannya juga," tampahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement