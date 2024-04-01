Rekonstruksi Pembunuhan Wanita di Yogya, Tersangka Peragakan 30 Adegan

YOGYAKARTA - Kasus pembunuhan terhadap wanita muda asal Sleman, Fara Diansyah (23) yang dilakukan oleh Henry Muhammad Ridwan/HMR (30) warga Bandung memasuki babak baru, Senin(1/4/2024) siang, Satreskrim Polresta Yogyakarta melaksanakan rekonstruksi di lokasi kejadian, kamar kos HMR di Jalan Krasak, Kotabaru, Kota Jogja.

Rencananya, rekonstruksi sebenarnya bakal digelar hari Jumat 28 Maret 2024 yang lalu. Namun, karena kondisi cuaca tidak memungkinkan maka reka ulang adegan pembunuhan dilaksanakan hari ini, Senin.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio mengungkapkan setidaknya ada total 30 adegan yang diperagakan oleh tersangka. Mulai dari awal penjemputan, percekcokan, penganiayaan kepada korban hingga tersangka melarikan diri.

"Tadi kurang lebih ada 30an adegan, kita lakukan detil," kata Probo, usai rekonstruksi, Senin (1/4/2024).

Adegan awal yang diperagakan adalah penjemputan korban oleh tersangka. Setelah penjemputan, korban kemudian diajak ke kamar kos tersangka yang berada di jalan Krasak Kotabaru Yogyakarta.

Setelah itu kemudian di dalam kamar kos terjadi pertengkaran antara pelaku dan korban. Hal itu kemudian berujung terjadi penusukan menggunakan pisau. Pelaku menghabisi korban dengan pisau miliknya yang ada di kamar.

"Itu jenisnya pisau gunung itu, ditusuk di 3 tempat. di leher kemudian di perut, dan di tangannya juga," tampahnya.