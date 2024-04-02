Misteri Kematian Bocah 2,5 Tahun di Pegunungan Alpen, Jenazah Ditemukan Tinggal Sisa-Sisa Tulang

PRANCIS - Hampir sembilan bulan setelah seorang anak laki-laki berusia dua setengah tahun menghilang di sebuah desa kecil di Pegunungan Alpen, Prancis, beberapa sisa-sisa tulangnya ditemukan oleh seorang pejalan kaki di daerah yang sebelumnya telah diperiksa.

Detektif kini harus mencari tahu apakah kematian Emile Soleil adalah kecelakaan atau dia korban kejahatan.

Hilangnya Emile di Haut-Vernet yang tidak dapat dijelaskan mengejutkan Prancis pada Juli lalu.

Penemuan jenazahnya yang berjarak lebih dari 1 km jauhnya terjadi beberapa hari setelah polisi kembali untuk melakukan reka ulang apa yang telah terjadi.

Sebuah komunike dari jaksa penuntut setempat tidak merinci tulang mana yang ditemukan, namun diperkirakan tulang tersebut termasuk tengkorak Emile dan beberapa gigi. Tim forensik kini sedang mencari sisa tubuhnya.

Wali Kota setempat François Balique mengatakan dia sangat sedih atas penemuan tersebut dan turut berduka cita bersama orang tua Emile. “Akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari hilangnya dan kematian ini,” katanya kepada radio Prancis.

Emile baru saja diturunkan untuk tinggal di rumah liburan kakek dan neneknya ketika dia menghilang di dusun Alpen di lereng pegunungan Massif des Trois-Evêchés. Hanya 25 orang yang tinggal di Haut-Vernet, di ketinggian 1.200m (4.000 kaki), dan orang tuanya tidak ada di sana saat dia menghilang.

Penampakan terakhir anak tersebut, yang mengenakan kaos kuning dan celana pendek putih, terjadi pada pukul 17:15 waktu setempat pada tanggal 8 Juli oleh dua tetangga yang melihatnya berjalan sendirian di satu-satunya jalan di desa tersebut tetapi kemudian mengatakan bahwa mereka telah kehilangan sosoknya.