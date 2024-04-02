Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Jaya Tangkap Provokator Ajakan Tawuran di Medsos

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |01:53 WIB
Polda Metro Jaya Tangkap Provokator Ajakan Tawuran di Medsos
A
A
A

JAKARTA - Polisi berhasil menangkap seorang pelajar berinisial MRR yang diduga melakukan provokasi tawuran dengan menggunakan media sosial. Pelaku mengupload konten provokasi hingga live tawuran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penangkapan terhadap MRR dilakukan oleh Sub Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pelaku merupakan pemegang penuh akun untuk mengajak tawuran.

"Tersangka berperan menguasai akun instagran @chaisarselatan dengan cara mengupload konten provokasi tawuran, " kata Ade saat ditemui di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Ade menjelaskan berdasarkan hasil patroli tim Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan dari akun tersebut.

"Melakukan aktivitas mengunggah suara langsung dan juga mengunggah video berisikan ajakan atau Provokasi yang terjadi di Jaksel," katanya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Medsos Polda Metro Jaya Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175919//arya_daru-E9cR_large.jpg
Keluarga Arya Daru Bakal Serahkan Bukti Baru ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175899//arya_daru-yzuI_large.jpg
Polda Metro Akan Memaparkan Seluruh Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667//delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175638//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-h9op_large.jpg
Polisi Sebut Teror Bom di 3 Sekolah Internasional Jakut-Tangsel Diduga Pelaku Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175625//tiktoker_figha_lesmana-Cn3u_large.jpg
Penahanan Ditangguhkan Polisi, Tiktoker Figha Lesmana Minta Maaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement