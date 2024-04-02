Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jasad Bayi Laki-Laki di Pantai Gegerkan Warga Sampang, Cuma Pakai Kaos Kaki

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |11:47 WIB
Jasad Bayi Laki-Laki di Pantai Gegerkan Warga Sampang, Cuma Pakai Kaos Kaki
Jasad bayi laki-laki ditemukan di pantai Sampang (Foto : Istimewa)
SAMPANG - Warga Sampang, Madura, digemparkan dengan sosok jasad bayi laki-laki baru lahir yang masih melekat ari-arinya ditemukan di pesisir pantai.

Penemuan bayi tersebut diabadikan kamera warga lalu tersebar dan viral di media sosial.

Berdasarkan informasi, lokasi penemuan bayi tersebut di Desa Tadden Kecamatan Camplong, Sampang Madura, Senin 1 April 2024, sekitar pukul 17.50 WIB.

Dalam cuplikan vidio terlihat bayi ditemukan dengan posisi telungkup tidak bernyawa bayi tersebut hanya memakai kaos kaki.

Hendra warga setempat mengakatan bayi ditemukan oleh salah satu warga dengan kondisi sudah tidak bernyawa.

"Mayat bayi tersebut ditemukan oleh warga di area pesisir pantai setelah Adzan Maghrib," katanya, Selasa (2/4/2024).

Topik Artikel :
sampang Jasad Bayi Bayi Dibuang
