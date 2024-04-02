Advertisement
HOME NEWS JABAR

Seorang Santri Disabiltas Tewas Usai Dipatuk Ular di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |00:59 WIB
Seorang Santri Disabiltas Tewas Usai Dipatuk Ular di Cianjur
A
A
A

CIANJUR - Seorang santri disabilitas dari Yayasan Bina Insani Mulia Cianjur (Bimci) yang berada di Kampung Gombong, Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, tewas dipatuk ular.

Ular berbisa tersebut menggigit korban bernama Deni yang sedang berada di dalam kamarnya pada Sabtu (30/3/2024) malam.

Pembina PTQ Disabilitas BIMCI Azfar Kamaludin mengatakan, pada saat itu kondisi korban sedang terduduk di dalam kamar.

"Ini sudah menjadi musibah, jadi kronologisnya ular itu masuk ke dalam kamar dan langsung menggigit korban," tuturnya kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Pada saat itu, korbanpun langsung memberi tahu pihak pesantren bahwa dirinya dipatuk ular. "Iya pas saya cek memang ada bekas gigitan dan ada darah di tangan bagian yang digigitnya," ucapnya.

Setelah itu, korbanpun langsung di larikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur untuk dilakukan penanganan.

"Korban sempat dirawat dan saat ini meninggal dunia dan saya juga lagi di pemakamannya," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
mayat Cianjur ular
