Kurangi Sampah Plastik, Ribuan Ibu-Ibu Diberdayakan Produksi Kantong Kertas Ramah Lingkungan

JAKARTA – Dalam upaya terus mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengurangan sampah plastik, beberapa waktu lalu Foopak Greaseproof, produk unggulan dari APP Group, berkolaborasi dengan mitra strategisnya, PT Kemenangan Andalan Kemasan, untuk memberdayakan ribuan ibu-ibu dalam memproduksi kantong kertas ramah lingkungan.

Inisiatif ini tidak hanya menawarkan alternatif pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai komunitas.

Head Specialty Paper APP Group Lusiana Gomulia, menekankan pentingnya peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan.

"Perempuan memiliki peran penting dalam setiap aspek; di keluarga, di lingkungan, maupun di komunitas. Di era serba digital seperti saat ini, banyak hal yang dapat dengan mudah kita pelajari, ada banyak peluang yang dapat kita cari, seperti yang dilakukan juga oleh UMKM binaan APP yang kita hadirkan saat ini," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

"Semoga setiap perempuan dengan segala kekuatannya dapat semakin membuka jalan bagi masa depan dimana setiap perempuan dapat berkembang dan sukses dengan caranya sendiri," tambah dia.

Sementara itu, General Manager PT Kemenangan Andalan Kemasan Ria Hermawanti Octaviana menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam membangun ekonomi, mulai dari skala kecil hingga rumah tangga.

"Produk yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu binaan kami menggunakan kertas Foopak Greaseproof, yang merupakan solusi sempurna bagi mereka yang mencari alternatif ramah lingkungan untuk kantong kemasan. Kami bangga dengan apa yang telah kami capai bersama dan berharap dapat terus berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat," jelas Ria.

Inisiasi kolaborasi ini juga merupakan dukungan terhadap langkah Pemerintah yang menargetkan pengurangan sampah atau limbah plastik sebesar 70% hingga tahun 2025. Melalui kerjasama ini, Foopak Greaseproof dan PT Kemenangan Andalan Kemasan tidak hanya berkontribusi pada pengurangan penggunaan plastik tetapi juga turut mendukung pencapaian target nasional tersebut.