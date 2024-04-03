Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Bunuh 7 Pekerja Bantuan di Gaza, Sekutu Minta Penjelasan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |05:38 WIB
Serangan Udara Israel Bunuh 7 Pekerja Bantuan di Gaza, Sekutu Minta Penjelasan
Serangan udara Israel bunuh 7 pekerja bantuan di Gaza, sekutu minta penjelasan (Foto: Reuters)
GAZA - Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa (2/4/2024) bahwa Israel secara keliru membunuh tujuh orang yang bekerja untuk badan amal World Central Kitchen (WCK) dalam serangan udara di Gaza. Amerika Serikat (AS) serta sekutu lainnya meminta penjelasan soal insiden itu di tengah kecaman yang meluas.

Militer Israel menyuarakan “kesedihan yang tulus” atas insiden tersebut, yang meningkatkan tekanan internasional agar mengambil langkah-langkah untuk meringankan bencana situasi kemanusiaan di Gaza, hampir enam bulan setelah pengepungan dan invasi Israel ke daerah kantong Palestina.

Serangan terhadap konvoi WCK ini menewaskan warga negara Australia, Inggris dan Polandia serta warga Palestina dan warga negara ganda AS dan Kanada.

WCK, yang didirikan oleh koki selebriti Jose Andres, mengatakan stafnya bepergian dengan dua mobil lapis baja berlogo badan amal dan kendaraan lain.

“Sayangnya di masa lalu ada peristiwa tragis di mana pasukan kami secara tidak sengaja melukai warga non-kombatan di Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video, dikutip Reuters.

"Hal ini terjadi dalam perang. Kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan melakukan kontak dengan pemerintah. Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah terulangnya hal serupa,” lanjutnya.

Militer Israel menjanjikan penyelidikan dilakukan oleh badan independen, profesional dan ahli.

Dalam panggilan telepon pada Selasa (2/4/2024), PM Inggris Rishi Sunak mengatakan kepada Netanyahu bahwa Inggris terkejut dengan kematian tersebut, termasuk tiga warga Inggris, dan menuntut penyelidikan independen yang menyeluruh dan transparan.

