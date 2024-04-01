Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tarik Pasukan dari RS Al Shifa Gaza, Kondisi Hancur Lebur Tinggal Puing-Puing dan Jenazah Berserakan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |18:04 WIB
Israel Tarik Pasukan dari RS Al Shifa Gaza, Kondisi Hancur Lebur Tinggal Puing-Puing dan Jenazah Berserakan
Isrsel tarik pasukan dari RS Al Shifa Gaza, kondisi hancur lebur tinggal puing-puing dan jenazah berserakan (Foto: Reuters)
GAZA - Militer Israel pada Senin (1/4/2024) mengatakan pasukan Israel telah ditarik dari Rumah Sakit (RS) Al Shifa di Kota Gaza setelah operasi dua minggu. Kepergian mereka meninggalkan reruntuhan bangunan yang hancur dan mayat-mayat warga Palestina berserakan di tanah kompleks RS.

Ratusan warga bergegas ke kawasan sekitar rumah sakit terbesar di Jalur Gaza untuk memeriksa kerusakan di kawasan pemukiman sekitarnya setelah pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas Palestina yang menguasai Gaza.

Militer Israel mengatakan mereka telah membunuh dan menahan ratusan pria bersenjata dalam bentrokan di sekitar rumah sakit, dan menyita persenjataan dan dokumen intelijen. Hamas dan staf medis menyangkal bahwa pejuang Palestina mempunyai kehadiran bersenjata di rumah sakit.

Juru bicara Layanan Darurat Sipil Gaza mengatakan pasukan Israel telah mengeksekusi dua orang yang mayatnya ditemukan di kompleks tersebut dalam keadaan diborgol, dan menggunakan buldoser untuk menggali dasar kompleks dan menggali mayat-mayat yang terkubur.

Reuters tidak dapat memverifikasi tuduhan eksekusi tersebut dan militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Rekaman yang beredar di media sosial dan belum diverifikasi oleh Reuters menunjukkan mayat warga Palestina, beberapa di antaranya ditutupi selimut kotor, berserakan di tanah di sekitar gedung rumah sakit yang hangus, banyak di antaranya yang dinding luarnya hilang.

Halaman:
1 2
      
