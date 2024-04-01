Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Pasang Alat Pacu Jantung, Netanyahu Akan Jalani Operasi Hernia di Tengah Perang Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |09:42 WIB
Usai Pasang Alat Pacu Jantung, Netanyahu Akan Jalani Operasi Hernia di Tengah Perang Gaza
Netanyahu akan jalani operasi hernia saat perang Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu akan menjalani operasi hernia pada Minggu (31/3/2024) waktu setempat. Operasi ini dilakukan saat ia melancarkan perang melawan Hamas di Gaza, dan kurang dari setahun setelah ia dipasangi alat pacu jantung.

“Pada Sabtu malam, selama pemeriksaan rutin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ditemukan hernia,” kata kantornya dalam sebuah pernyataan. Dikutip Reuters.

Kantor itu juga menambahkan bahwa pemimpin berusia 74 tahun itu akan dibius total selama operasinya pada Minggu (31/3/2024) malam.

Memberi isyarat bahwa kondisinya tidak serius, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa dia akan mengadakan konferensi pers pada pukul 16.30 GMT, sebelum prosedur tersebut.

“Saya yakinkan Anda bahwa saya akan berhasil melewati pengobatan ini dan segera kembali beraksi,” kata Netanyahu kepada wartawan di konferensi tersebut.

Adapun Menteri Kehakiman Yariv Levin akan menggantikan Netanyahu sementara selama operasi tersebut.

Netanyahu dipasangi alat pacu jantung pada bulan Juli lalu, sementara Israel terjerat dalam krisis domestik terburuk dalam beberapa dekade, dengan meluasnya protes terhadap rencana perombakan peradilan pemerintah sayap kanan.

Protes tersebut berhenti pada 7 Oktober, ketika kelompok Islam Palestina Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang saat kembali ke Gaza.

