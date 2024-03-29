Netanyahu Minta Pengadilan Tinggi Israel Tunda Batas Waktu Soal Kontroversi Wajib Militer

ISRAEL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta pengadilan tinggi Israel pada Kamis (28/3/2024) untuk menunda batas waktu bagi pemerintah untuk membuat rencana wajib militer (wamil) baru yang akan mengatasi kemarahan arus utama terhadap pengecualian yang diberikan kepada orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks.

Rancangan isu ini sangat sensitif karena angkatan bersenjata Israel, yang sebagian besar terdiri dari remaja wajib militer dan warga sipil yang dimobilisasi untuk tugas cadangan, melancarkan perang selama hampir enam bulan di Gaza dalam upaya melenyapkan kelompok ekstremis Hamas yang menguasai wilayah kantong Palestina.

Seorang pejabat senior Israel memperkirakan bahwa 5 persen penduduknya ambil bagian dalam konflik tersebut, yang telah menyebar ke front Lebanon dan menarik serangan rudal dari Yaman.

Namun kelompok ultra-Ortodoks, agama minoritas dengan pertumbuhan tercepat di Israel, mendapat pengecualian dari wajib militer. Mahkamah Agung membatalkan hal ini pada 2018 atas nama kesetaraan.

Parlemen gagal menghasilkan pengaturan baru, dan penangguhan wajib militer ultra-Ortodoks yang dikeluarkan pemerintah akan berakhir pada 31 Maret.

Mereka yang mendukung peninjauan kembali pengecualian tersebut termasuk menteri pertahanan Netanyahu dan anggota kabinet lainnya yang mengelola perang. Mereka memperkirakan akan terjadi lebih banyak pertempuran selama berbulan-bulan yang akan membebani sumber daya manusia dan memicu tuntutan masyarakat akan panggilan yang lebih adil.

Namun partai-partai ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintahan, yang telah lama mendapat dukungan dari pemimpin konservatif tersebut, ingin mempertahankan keringanan tersebut, yang dirancang untuk mempertahankan konstituen mereka di seminari dan melestarikan gaya hidup keagamaan.