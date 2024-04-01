Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Alasan Amerika Serikat Abstain di Sidang Dewan Keamanan PBB Tentang Gencatan Senjata Gaza

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:45 WIB
3 Alasan Amerika Serikat Abstain di Sidang Dewan Keamanan PBB Tentang Gencatan Senjata Gaza
3 alasan AS abstain di sidang DK PBB tentang gencatan senjata Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok Palestina Hamas di Jalur Gaza dan pembebasan semua sandera, dengan Amerika Serikat (AS) abstain dalam pemungutan suara.

14 anggota dewan yang tersisa memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang diusulkan oleh 10 anggota dewan terpilih. Ada tepuk tangan meriah di ruang dewan setelah pemungutan suara pada 25 Maret lalu.

Melansir Al Jazeera, resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera pada bulan puasa Ramadhan, yang akan berakhir dua minggu lagi, dan juga menyerukan pembebasan semua sandera yang disandera dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

AS telah berulang kali memblokir keamanan. Namun, resolusi Dewan Keamanan untuk menekan Israel semakin membuat sekutu-sekutunya frustasi karena banyaknya korban sipil, dan PBB memperingatkan akan terjadinya kelaparan di Gaza.

Gedung Putih mengatakan resolusi akhir tidak memuat bahasa yang dianggap penting oleh AS dan abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi tersebut tidak mewakili perubahan kebijakan.

Tetapi kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan AS tidak memveto resolusi tersebut sebagai "kemunduran yang jelas” dari posisi sebelumnya dan akan melemahkan upaya militer melawan Hamas dan pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172304/kapal-pr7F_large.jpg
Drone Serang Kapal Aktivis Flotilla Menuju Gaza, Italia Kirim Kapal Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement