5 Fakta Tewasnya Praka Supriyadi hingga Habib Bahar Murka!

PRAKA SUPRIYADI, prajurit TNI ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB.

Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun berhasil menangkap pelakunya, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelaku Akan Diekspose Pekan Ini

Kapendam Jaya, Kolonel Inf Deki Rayusyah Putra mengatakan, pembunuh Praka Supriyadi sudah tertangkap dan dilakukan pemeriksaan.

"Sudah (ditangkap), lagi diambil keterangan di Polda Metro Jaya," kata Kolonel Inf Deki Rayusyah Putra saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3/2024).

Deki mengatakan, bahwa kasus tersebut bakal diekspose ke pekan ini.

2. Praka Supriyadi Dilaporkan Kecelakaan

Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Sirait mengatakan, dirinya mendapatkan informasi temuan mayat Praka Supriyadi dari sekuriti.

"Kami itu dapat laporan dari sekuriti RSUD. Jadi pada saat sekuriti RSUD melaporkan bahwa ada anggota TNI yang meninggal di RS kami mengecek baru kami tanyakan ini gimana kejadian kecelakaannya, kan laporannya kecelakaan. Jadi kami hanya sampai batas menerima laporan kemudian membantu mengkomunikasikan dengan satuan tempat prajurit itu berasal yaitu anggota Pomdam III Siliwangi. Tindak lanjutnya dan sebagainya itu ada di satuannya," ujar Rico.