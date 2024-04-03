4 Fakta Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Pelabuhan KBN Cilincing

KAPAL pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) meledak dan terbakar di Pelabuhan KBN Cilincing, Kota Jakarta Utara, pada Selasa (2/4/2024).

Dari data yang disampaikan Sub CC Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu disebut kebakaran terjadi sekitar Pukul 09.43 WIB. Berikut sejumlah faktanya:





1. Penyebab Kebakaran Belum Diketahui

Pihak pemadam kebakaran hingga saat ini belum mendapatkan informasi terkait penyebab kebakaran dan apakah ada korban jiwa dalam ledakan kapal pengangkut BBM tersebut.

Sebelumnya, akun media sosial info Jakarta Utara di instagram memposting video kiriman dari netizen mengenai kebakaran di Pelabuhan KBN Cilincing Jakarta Utara.

"Sebuah kapal pengangkut BBM dilaporkan terbakar pagi ini di Pelabuhan KBN, Cilincing, Jakarta Utara sekira pukul 09:00 WIB Selasa (2/4).





2. 9 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personel dikerahkan untuk memadamkan api dari Kapal pengangkut BBM tersebut. Kebakaran dapat dilokalisir dan dipadamkan sekitar Pukul 10.13 WIB.