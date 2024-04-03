Gempa M3,3 Guncang Konawe Kepulauan

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,3 mengguncang Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra), pukul 18.57 WIB, Rabu (3/4/2024). Informasi gempa disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 3.27 LS, 123.41 BT dengan pusat gempa di 94 KM Timur Laut Konawe Kepulauan, Sultra. Kedalaman gempa 10

BMKG memberikan disclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

