INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Sedang Betulkan Atap Rumah, Dua Tukang Bangunan Kesetrum Listrik di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |22:06 WIB
Sedang Betulkan Atap Rumah, Dua Tukang Bangunan Kesetrum Listrik di Bantul
TKP dua pekerja kesetrum listrik. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANTUL - Dua orang tukang bangunan dilarikan ke rumah sakit akibat terkena arus pendek listrik saat membetulkan atap rumah di sebuah kompleks perumahan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Bantul pada Rabu (03/04/2024). Keduanya saat ini masih menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Gamping.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, korban adalah Agus Santoso (45) dan Wahono (35). Keduanya merupakan warga Triwidadi, Pajangan, Bantul.

Jeffry menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.30 WIB. Saat itu kedua korban sedang bekerja memasang atap seng galvalum di lantai atas rumah milik Soesatyo Budi Kurniawan yang di atasnya terdapat jalur jaringan kabel listrik.

 BACA JUGA:

"Saat kejadian, Wahono memberikan seng dari bawah kepada Agus Santoso yang berada di atas. Namun tanpa disadari seng tersebut menyenggol kabel sehingga korban kesetrum," kata Jeffry, Rabu (03/04/2024).

Akibat arus listrik itu, kata Jeffry, Wahono dan Agus Santoso terjatuh ke tanah. Suara jatuh korban kemudian terdengar oleh pemilik rumah yang kemudian langsung menghampiri.

 BACA JUGA:

"Walaupun jatuh, Wahono masih sadarkan diri, namun mengalami luka pada tangan kanan lecet. Kemudian, korban Agus Santoso mengalami luka lebih parah yakni luka lecet di kepala, wajah dan tangan kanan kiri dan tidak sadarkan diri," terang Jeffry.

Halaman:
1 2
      
