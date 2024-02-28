Kuli Bangunan Tewas Kesetrum saat Perbaiki Atap, Begini Kronologinya

BANDUNG BARAT - Warga Kampung Cilimus, RT 03/11, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, meninggal dunia karena diduga tersengat aliran listik atau kesetrum.

Peristiwa nahas yang dialami M Didin Najmudin (39) diketahui saat dirinya bekerja sebagai kuli bangunan di Perumahan Geraha Bukit Raya I, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB pada Selasa 27 Februari 2024.

"Kejadiannya sekitar pukul 16.30 WIB ada seorang buruh harian lepas, laki-laki yang meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik," ungkap Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dikonfirmasi.

Kronologi tewasnya korban itu bermula ketika dia bersama empat rekannya sedang bekerja di tempat kejadian perkara (TKP). Saat kejadian hujan deras turun sehingga saksi dan rekan lainnya memasang bondek untuk menutupi genting yang sudah dibongkar agar tidak bocor.

"Setelah ditutup saksi bersama korban dan yang lainnya berteduh di lantai 1," ucap Gofur.

Saat berteduh mereka melihat ada air hujan bocor sehingga saksi bersama korban naik ke lantai dua untuk menutupnya. Korban masuk ke bawah bondek untuk menutup air hujan yang bocor menggunakan seng.

"Setelah seng ditarik masuk oleh korban, tiba-tiba meledak. Saksi yang ikut memegang seng tersebut terasa ada aliran listrik di seng dan melihat korban keadaan kejang-kejang seperti tersengat listrik," ujarnya.