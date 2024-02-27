Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Diduga Kesetrum, Kuli Bangunan Tewas saat Betulkan Atap Rumah

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:46 WIB
Diduga Kesetrum, Kuli Bangunan Tewas saat Betulkan Atap Rumah
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
BANDUNG BARAT - Warga Kampung Cilimus, RT 03/11, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat meninggal dunia karena diduga tersengat aliran listrik alias kesetrum.

Peristiwa nahas yang dialami korban yang diketahui bernama M Didin Najmudin (39) meninggal saat bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah di Perumahan Geraha Bukit Raya I, RT 07/21, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB pada Selasa (27/2/2024).

"Kejadiannya sekitar pukul 16.30 WIB ada seorang buruh harian lepas, laki-laki yang meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik," ujar Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dikonfirmasi.

Kronologi tewasnya korban itu bermula ketika dia bersama empat rekannya sedang bekerja sebagai buruh bangunan merenovasi rumah di tempat kejadian perkara (TKP). Saat kejadian hujan deras turun sehingga saksi dan rekan lainnya memasang bondek untuk menutupi genting yang sudah dibongkar agar tidak bocor.

"Setelah ditutup saksi bersama korban dan yang lainnya berteduh dilantai 1," ucap Gofur.

Saat berteduh mereka melihat ada air hujan bocor sehingga saksi bersama korban naik ke lantai dua untuk menutupnya. Korban masuk ke bawah bondek untuk menutup air hujan yang bocor menggunakan seng.

"Setelah seng ditarik masuk oleh korban, tiba-tiba meledak. Saksi yang ikut memegang seng tersebut terasa ada aliran listrik diseng dan melihat korban keadaan kejang-kejang seperti tersengat listrik," ujarnya.

