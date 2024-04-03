Resahkan Warga, Polisi Tangkap 11 Pemuda Anggota Gangster Motor Kalibaru All Star Semarang

SEMARANG – Sebanyak 11 pemuda anggota gangster motor bernama Kalibaru All Star diamankan petugas Satuan Samapta Polrestabes Semarang, Selasa (2/4/2024) malam. Mereka berkonvoi sepeda motor, meresahkan warga dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Mereka semua ditangkap saat berbuka puasa bersama di sebuah warung ayam geprek di Jalan. Brigjen Katamso, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

“Awalnya ada laporan dari pemilik warung tersebut,” kata Kepala Satuan Samapta Polrestabes Semarang AKBP Tri Wisnugroho Yulianto, Selasa malam.

Dia menyebut informasi awal ada 53 pemuda. Saat digerebek polisi, 11 orang di antaranya berhasil diamankan. Rata-rata masih SMA, namun ada yang masih duduk di bangku SMP.

Usai digerebek, mereka dibawa ke Patko Posko Samapta Simpanglima Semarang untuk dilakukan pendataan. Petugas Satuan Reserse Kriminal juga dilibatkan untuk pendalaman lebih lanjut.

Di sana, mereka dilakukan pembinaan fisik, mulai dari push up, sit up sebelum dibawa ke Markas Polrestabes Semarang.

(Khafid Mardiyansyah)