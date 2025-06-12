Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tak Puas dengan Pelayanan, Pria Ini Bunuh Teman Kencan di Hotel Semarang

Donny Tri Marendra , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |00:06 WIB
Tak Puas dengan Pelayanan, Pria Ini Bunuh Teman Kencan di Hotel Semarang (Foto : iNews)
SEMARANG - Seorang pria warga Kebupaten Kendal, Jawa Tengah, membunuh wanita teman kencannya di sebuah hotel di Semarang. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di hotel dan menangkap pelaku yang kabur ke Surabaya, Jawa Timur.

Setelah mengejar dan menangkap pelaku dari kawasan Tandes, Surabaya, polisi dari unit Jatanras Polrestabes Semarang, membawa AND (33) ke Mapolrestabes Semarang, Rabu (11/6/2025).

Tersangka teridentifikasi sebagai pelaku pembunuhan terhadap DNS, warga Pondok Kopi, Jakarta Timur, di salah satu hotel di Jalan Imam Bonjol, Semarang, Senin 9 Juni 2025.

Korban meninggal dunia usai berkencan dengan korban di hotel tersebut. DNS dibunuh oleh tersangka dengan cara dicekik lehernya.

"Keduanya berkencan usai janjian di aplikasi online. Alasan tersangka membunuh korban karena tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan korban," ujar Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena.

Usai membunuh korban, tersangka langsung kabur. Sedangkan mayat korban diantarkan oleh dua rekan korban ke Rumah Sakit Dokter Kariyadi, Semarang.

 

