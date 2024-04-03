Lubang Misterius di Depan Minimarket Gegerkan Warga Malang, Satu Mobil Terperosok

MALANG - Lubang misterius menggegerkan warga Kota Malang. Lubang itu muncul di depan sebuah minimarket di Jalan Letjen Sutoyo, Lowokwaru, Kota Malang, sekitar pukul 19.30 WIB, pada Selasa malam (2/4/2024).

Lubang dengan luas sekitar 3 meter persegi ini hampir membuat sebuah mobil pengunjung minimarket terperosok. Kemunculan lubang ini pun mendapat perhatian warga sekitar yang langsung berkerumun ke lokasi kejadian.

Karyawan minimarket bernama Ari mengungkapkan, lubang tersebut muncul ketika di atasnya terparkir sebuah mobil Toyota Innova. Salah satu ban mobil sudah berada di atas lubang tersebut, untungnya mobil tersebut belum sampai terperosok ke dalam.

"Saat saya menjaga kasir, tiba-tiba terdengar suara bress gitu. Mobilnya baru masuk setengah, untungnya todak sampai terperosok," ujar Ari, ditemui MPI di lokasi kejadian.

Setelah dicek, ternyata di bawah lubang tersebut terdapat aliran air. Mobil kemudian dievakuasi dan dipasang pagar sementara di sekitar lubang tersebut.

Ari mengungkapkan, jika penumpang di dalam mobil tersebut ada 7 orang. Tapi beruntung seluruh penumpang mobil tersebut tidak ada di dalam mobil saat kejadian. Mereka tengah beristirahat di halaman Alfamart.

"Setelah kejadian, mobil tersebut dievakuasi dengan derek. Yang menghubungi sopirnya sendiri," jelasnya.