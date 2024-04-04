Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pidato di TV, Pimpinan Hamas Tegaskan Gencatan Senjata Termasuk Penarikan Pasukan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:03 WIB
Pidato di TV, Pimpinan Hamas Tegaskan Gencatan Senjata Termasuk Penarikan Pasukan Israel
Pidato di TV, pimpinan Hamas tegaskan gencatan senjata termasuk penarikan pasukan Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

DUBAI - Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengatakan pada Rabu (3/4/2024)) bahwa kelompok militan yang berperang dengan Israel berpegang teguh pada persyaratan gencatan senjata di Gaza, termasuk penarikan militer Israel.

“Kami berkomitmen terhadap tuntutan kami: gencatan senjata permanen, penarikan musuh secara komprehensif dan menyeluruh dari Jalur Gaza, kembalinya semua pengungsi ke rumah mereka, mengizinkan semua bantuan yang diperlukan bagi rakyat kami di Gaza, membangun kembali Jalur Gaza, mencabut blokade dan mencapai kesepakatan pertukaran tahanan yang terhormat,” kata Haniyeh dalam pidato yang disiarkan televisi untuk memperingati Hari Al-Quds (Yerusalem), dikutip Reuters.

Pertukaran yang dimaksudnya adalah pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel dengan imbalan sandera Israel yang ditahan oleh militan di Gaza sejak 7 Oktober.

Israel mengatakan pihaknya hanya tertarik pada gencatan senjata sementara untuk membebaskan sandera. Sedangkan Hamas mengatakan pihaknya akan membiarkan mereka pergi hanya sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/18/3175523/palestina-2gHQ_large.jpg
Breaking News! Hamas dan Israel Akhirnya Sepakat Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174531/trump-nBmU_large.jpg
Trump Umumkan Penarikan Awal Pasukan dari Gaza Tunggu Jawaban Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174340/hamas-lcNW_large.jpg
Trump Ultimatum Hamas Terima Proposal Perdamaian di Gaza hingga Hari Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173122/hamas-EJtm_large.jpg
Hilang Kontak dengan Sandera, Hamas Minta Israel Mundur dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/18/3152550/akankah_perang_hamas_vs_israel_di_gaza_benar_benar_berhenti-k1DE_large.jpg
Akankah Perang Hamas Vs Israel di Gaza Benar-Benar Berhenti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126164/hamas-B9IN_large.jpg
Survei Median: Mayoritas Netizen RI Nilai Hamas Sebagai Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement