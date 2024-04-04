Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Kutuk Serangan Udara Israel yang Bunuh 7 Pekerja Bantuan Makanan di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:42 WIB
Joe Biden Kutuk Serangan Udara Israel yang Bunuh 7 Pekerja Bantuan Makanan di Gaza
Joe Biden kutuk serangan udara Israel yang bunuh 7 pekerja bantuan makanan di Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengutuk serangan udara Israel yang menewaskan tujuh pekerja badan amal World Central Kitchen (WCK), termasuk seorang warga negara Amerika, yang terjadi di Gaza pada Senin (1/4/2024) waktu setempat.

Biden menuduh Israel tidak berbuat cukup untuk melindungi pekerja bantuan dan warga sipil.

“Amerika Serikat telah berulang kali mendesak Israel untuk meredakan konflik operasi militer mereka melawan Hamas dengan operasi kemanusiaan, untuk menghindari korban sipil,” terangnya, dikutip BBC.

Tiga dari pekerja bantuan yang terbunuh adalah warga negara Inggris. Seorang warga negara Polandia, seorang Australia, seorang Palestina dan seorang warga negara ganda AS-Kanada juga tewas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengumumkan akan menghentikan pergerakan pada malam hari setidaknya selama 48 jam untuk mengevaluasi situasi keamanan.

Dan badan amal kedua, American Near East Refugee Aid (Anera), yang bekerja sama dengan WCK, mengatakan kepada BBC bahwa mereka juga telah membekukan operasinya di Gaza.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan serangan itu tidak disengaja.

“Hal ini terjadi dalam perang, kami memeriksanya sampai akhir, kami berhubungan dengan pemerintah, dan kami akan melakukan segalanya agar hal ini tidak terjadi lagi,” kata Netanyahu pada Selasa (2/4/2024).

Halaman:
1 2
      
