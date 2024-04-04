Humor Gus Dur: Anggota Dewan Berang Dipanggil Prof, Ternyata Artinya Lain

JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang gemar bercanda dan memiliki banyak banyolan cerdas. Presiden Ke-4 RI itu juga seorang tokoh yang menjunjung toleransi antar agama dan suku.

Karena keyakinan akan toleransi ini, Gus Dur merasa tak nyaman jika ada orang yang masih berdebat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara untuk agama tertentu.

Suatu ketika seorang anggota legislatif ngotot ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara agama.

"Saat anggota dewan itu jadi pembicara di sebuah seminar, ia dipanggil dengan titel Prof. di depannya," kata Gus Dur sebagaimana dilansir dari Gusdur.net.

"Ketika kembali ke kantornya, satpam pun mempersilakan masuk kepada anggota dewan kita itu berkata, "Silakan masuk Prof!". Bahkan, kolega-kolega anggota dewan itu pun turut menyambutnya dengan sapaan Prof.

Ini membuat si anggota dewan itu heran, pasalnya, ia belum pernah dianugerahi gelar profesor. Dalam hati dia menduga bahwa gelar terhormat itu diberikan karena keberaniannya.

Karena penasaran dia kemudian bertanya pada seorang bawahannya: "Kenapa ya saya sekarang di mana-mana dipanggil Prof?"

"Wah... jangan bangga dulu pak!" kata bawahannya.

"Mereka itu nyebut prof bukan dengan akhiran huruf F tetapi dengan huruf V, jadi Prov. gitu!"