5 Fakta Murid Habib Bahar Praka Supriyadi Tewas Dibunuh, Diteriaki Begal oleh Tersangka

MURID Habib Bahar yang juga prajurit TNI, Praka Supriyadi ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB.

Pihak Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun berhasil menangkap pelakunya, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Berikut sejumlah faktanya:

1. Polisi Tetapkan Tersangka Pembunuh Praka S

Aria Wira Raja (AWR) alias Deo alias Bocil merunduk dengan baju tahanan setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat hingga membuat anggota TNI, Praka Supriyadi tewas. Tersangka ditangkap sebelum berhasil kabur.

"Adapun Identitas pelaku atas nama AWR yang mana lahir di Bogor dan alamatnya ada di Bekasi," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Rabu (3/4/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, Aria Wira ditangkap di saat hendak kabur. Dia hendak kabur ke Palembang melalui Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

"Pelaku ini sudah dari Bekasi menuju ke Kampung Rambutan untuk naik bus yang mana direncanakan si pelaku atas nama A akan kembali ke rumah ayahnya yaitu di daerah Palembang, Sumsel," jelasnya.

2. Praka S Dibacok dengan Pedang Sinbad

“Saudara tersangka AWR melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan pedang," kata kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra.

Pedang tersebut diperoleh dari rumah tersangka AWR yang merupakan pajangan teras rumah. Tersangka melakukan pembacokan sebanyak empat kali pada tubuh Praka Supriyadi.

"Saudara tersangka membacok tersebut mengayunkan pedang kurang lebih 4 kali dan kena di bagian kepala dan lengan dari pada saudara korban," tambahnya.

Pedang tersebut disita bersama dengan telepon dan motor yang digunakan oleh tersangka.