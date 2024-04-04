Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Catat! Besok, Pelabuhan Ciwandan Mulai Batasi Angkutan Barang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |18:29 WIB
Catat! Besok, Pelabuhan Ciwandan Mulai Batasi Angkutan Barang
Pelabuhan Ciwandan (foto: dok MPI)
BANTEN - Pelabuhan Ciwandan mulai memberlakukan pembatasan operasional untuk angkutan barang pada Jumat 5-16 April 2024 pukul 09.00 WIB.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin menyebutkan pembatasan itu sesuai dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 1305 Tahun 2024, SKB/67/11/2024, 40/KPTS/Db/2024 pada 5 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri dan Kementerian PUPR.

Shelvy menjelaskan, dalam SKB tersebut ditentukan pembatasan kendaraan angkutan barang diterapkan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. Adapun ruas jalan tol Jakarta - Merak merupakan salah satu ruas jalan tol yang dibatasi operasional angkutan barang tersebut.

"Jika mengacu pada SKB tersebut, maka terhitung mulai besok pergerakan truk logistik melalui Pelabuhan Ciwandan berkurang khususnya untuk golongan VII. Sehingga harapan kami, Pelabuhan Ciwandan dapat dimaksimalkan untuk sepeda motor, dan truk logistik golongan VI," kata Shelvy kepada wartawan, Kamis (4/4/2024).

Shelvy menyebutkan, untuk melayani lonjakan pemudik motor via Ciwandan, ASDP juga telah intensif berkoordinasi dengan BPTD Kelas II Banten selaku regulator untuk menyiapkan 7 kapal dengan kapasitas cukup besar yang melayani penyeberangan melalui dermaga 3,7, dan 5a pelabuhan Ciwandan yakni KMP Kumala, KMP Als Elvina, KMP Wira Artha, KMP Dorothy, KMP Rajakarta, KMP Panorama, dan KMP Amadea dengan total 21 trip per hari.

“Adapun untuk hindari antrean kapal imbas beroperasinya pelabuhan Ciwandan, Shelvy menjelaskan akan diterapkan pola Tiba Bongkar Berangkat (TBB) pada dermaga 4 dan 6 pelabuhan Bakauheni dan pola Tiba Muat Berangkat (TMB) pada dermaga 3,7, dan 5a pelabuhan Ciwandan serta dermaga 4 dan 7 pelabuhan Merak," jelas dia.

Sementara itu, kata dia, berdasarkan data posko Merak per 24 jam (periode 3 April 2024 pukul 08.00 WIB hingga 4 April 2024 pukul 08.00 WIB), tercatat 2.435 kendaraan roda dua dan 1.211 kendaraan logistik telah diseberangkan menuju Bakauheni. Secara total realisasi produksi mencapai 3.646 unit kendaraan.

“Data produksi ASDP menunjukan trafik kendaraan yang dialihkan menuju Ciwandan yakni kendaraan roda dua atau golongan I, II, dan III hingga tadi siang masih landai. Sebaliknya, trafik kendaraan truk yang didominasi golongan VI dan VII, cukup ramai sejak kemarin namun terpantau ramai lancar hingga sore ini," tutur Shelvy.

