HOME NEWS NASIONAL

H-6 Lebaran, 16 Ribu Kendaraan Menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan ke Sumatera

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |10:04 WIB
Arus kendaraan menyeberang di Pelabuhan Ciwandan.
CILEGON – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten mencatat sebanyak 16.013 unit kendaraan telah menyeberang menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan hingga H-6 Lebaran 2026.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten, Benny Ariadi, mengatakan arus penyeberangan selama periode angkutan Lebaran sejauh ini berjalan lancar dan terkendali.

Menurutnya, selain kendaraan, tercatat sebanyak 20.698 penumpang telah dilayani melalui 115 perjalanan kapal (vessel call) yang beroperasi dari pelabuhan tersebut.

“Operasional hingga H-6 Angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan baik dan kondusif. Kami terus memantau pergerakan trafik secara real-time guna memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap optimal,” ujar Benny, dikutip Senin (16/3/2026).

Berdasarkan data akumulatif, total kendaraan yang menyeberang terdiri dari 8.144 unit sepeda motor dan 7.869 unit truk logistik. Sementara untuk pergerakan harian terakhir, tercatat sebanyak 6.524 unit kendaraan melintas melalui pelabuhan itu, menandakan peningkatan aktivitas menjelang puncak arus mudik.

 

