H-6 Lebaran, Lalu Lintas ke Bandara Soetta dan Merak Meningkat

JAKARTA - Volume lalu lintas kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek tercatat meningkat di sejumlah ruas jalan tol pada H-6 Hari Raya Idulfitri, Minggu (15/3). Peningkatan volume lalu lintas tersebut terjadi pada ruas jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan arah Merak.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, mengatakan volume lalu lintas menuju arah Bandara Soekarno-Hatta terlihat meningkat berdasarkan catatan kendaraan yang bertransaksi di Gerbang Tol (GT) Cengkareng. Ia mencatat volume lalu lintas di ruas tersebut mengalami peningkatan 3,45% dibandingkan lalu lintas normal.

"Volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 75.362 kendaraan melintas atau naik 3,45% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 72.847 kendaraan," jelas Widiyatmiko, Minggu (15/3/2026).

Tak berbeda jauh, volume kendaraan menuju arah Merak juga menunjukkan tren peningkatan. Volume kendaraan yang tercatat melintasi Gerbang Tol Cikupa meningkat sebesar 3,23%.

"Volume lalu lintas transaksi di GT Cikupa arah Merak mengalami kenaikan. Tercatat sebanyak 52.344 kendaraan melintas atau meningkat 3,23% terhadap lalu lintas transaksi normal sebanyak 50.708 kendaraan," imbuhnya.