Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-6 Lebaran, Lalu Lintas ke Bandara Soetta dan Merak Meningkat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |19:27 WIB
H-6 Lebaran, Lalu Lintas ke Bandara Soetta dan Merak Meningkat
GT Cengkareng arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (foto: dok Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Volume lalu lintas kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek tercatat meningkat di sejumlah ruas jalan tol pada H-6 Hari Raya Idulfitri, Minggu (15/3). Peningkatan volume lalu lintas tersebut terjadi pada ruas jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan arah Merak.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, mengatakan volume lalu lintas menuju arah Bandara Soekarno-Hatta terlihat meningkat berdasarkan catatan kendaraan yang bertransaksi di Gerbang Tol (GT) Cengkareng. Ia mencatat volume lalu lintas di ruas tersebut mengalami peningkatan 3,45% dibandingkan lalu lintas normal.

"Volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 75.362 kendaraan melintas atau naik 3,45% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 72.847 kendaraan," jelas Widiyatmiko, Minggu (15/3/2026).

Tak berbeda jauh, volume kendaraan menuju arah Merak juga menunjukkan tren peningkatan. Volume kendaraan yang tercatat melintasi Gerbang Tol Cikupa meningkat sebesar 3,23%.

"Volume lalu lintas transaksi di GT Cikupa arah Merak mengalami kenaikan. Tercatat sebanyak 52.344 kendaraan melintas atau meningkat 3,23% terhadap lalu lintas transaksi normal sebanyak 50.708 kendaraan," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement