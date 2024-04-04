Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Usai Tinjau Pelabuhan Gilimanuk, Kapolri Cek Kesiapan Mudik ke Terminal Purabaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:21 WIB
Usai Tinjau Pelabuhan Gilimanuk, Kapolri Cek Kesiapan Mudik ke Terminal Purabaya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

PURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melanjutkan kunjungan kerjanya untuk melakukan pengecekan kesiapan arus mudik Lebaran 2024.

Usai meninjau ke Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang di Bali, mereka melanjutkan mengecek Terminal Purabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis, 4 April 2024.

Setibanya di Terminal Purabaya, Kapolri dan rombongan langsung meninjau lokasi dan menyapa para pemudik. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan rapat koordinasi bersama pihak sektoral setempat terkait kesiapan arus mudik dan balik Lebaran.

Dalam kesempatan itu, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik juga diberikan paket Idul Fitri 1445 H. Sebelumnya, Sigit menegaskan bahwa TNI-Polri berkomitmen dalam rangka memberikan rasa aman terhadap warga yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024.

Sigit memastikan, TNI-Polri dalam keadaan siap untuk menciptakan rasa aman masyarakat dari gangguan kriminaliras selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

"Terkait potensi kerawanan kriminalitas harus kita antisipasi. Saya kira kami dibantu Pak Panglima, baik di pusat maupun jajaran, tentunya mengambil lantkah antisioasi terkait kerawanan," kata Sigit usai meninjau Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang, Bali, Kamis (4/4/2024).

Personel TNI-Polri akan diterjunkan di titik-titik pusat arus mudik dan balik Lebaran 2024. Mulai dari tempat istirahat pemudik, lokasi yang memiliki potensi kerawanan hingga titik arus mudik yang rawan kemacetan, serta lokasi lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175423//kapolri-5dxE_large.jpg
Kapolri Kawal Instruksi Presiden Prabowo soal Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175379//prabowo-0jeH_large.jpg
Istana Angkat Bicara soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175377//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-AwSg_large.jpg
Jenderal Sigit Ungkap 'Jurus Andalan' Polri Wujudkan Ketahanan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217//sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099//sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement