HOME NEWS NUSANTARA

Pemudik Motor Mulai Padati Pelabuhan Ciwandan Banten

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |05:24 WIB
Pemudik Motor Mulai Padati Pelabuhan Ciwandan Banten
Pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Banten (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
CILEGON - Ribuan pemudik roda dua (motor) mulai memadati Pelabuhan Ciwandan, Banten pada H-4 Lebaran atau Selasa (17/3/2026).
Pantauan Okezone, pemudik motor mulai memadati Pelabuhan Ciwandan pada pukul 01.00 WIB dini hari. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya lajur buffer zone yang dipenuhi kendaraan roda dua.

Sembari membawa tas besar, koper, serta bawaan oleh-oleh yang diikat di belakang, mereka masuk satu per satu ke dalam pelabuhan untuk menunggu giliran masuk ke dalam kapal.

Tidak hanya itu, banyak dari pemudik yang sengaja membawa teman berboncengan untuk menemani perjalanan mereka, baik itu teman, keluarga, bahkan ada juga yang sengaja mudik bersama sang kekasih tersayang.

Alvin, seorang pemudik dari Tangerang dengan tujuan Lampung, mengaku sudah menempuh perjalanan dengan durasi waktu sekitar tiga sampai empat jam.

“Sekitar jam 21-22an (berangkat dari Tangerang),” kata Alvin saat diwawancarai di Pelabuhan Ciwandan, Selasa.

Ia menyebut perjalanan dari Tangerang menuju Pelabuhan Ciwandan cenderung lancar meski hari raya Lebaran tinggal empat hari lagi.

“Lancar, jalannya ramai tapi lancar,” ucapnya.

