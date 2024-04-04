Sepekan Jelang Lebaran, Simpang Cikopo Masih Landai Dilalui Pemudik

JAKARTA - Suasana Simpang Cikopo, Kawarang, Jawa Barat, terpantau masih cukup landai dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 oleh pemudik pada sepekan jelang lebaran, Kamis malam (4/4/2024).

Pantauan MNC Portal hingga pukul 20.30 WIB di lokasi, kendaraan yang melintas masih banyak didominasi oleh kendaraan industri yang berasal dari kawasan Bukit Indah City (BIC) Purwakarta.

Pengawas Satuan Pelayanan (Wasatpel) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cikopo, Irfan Firmansyah menjelaskan simpang Cikopo memang kerap menjadi simpul kemacetan ketika memasuki musim lebaran.

Hal itu disebabkan karena simpang Cikopo menjadi titik pertemuan arus kendaraan baik roda 4 yang hendak masuk ke Gerbang Tol Cikampek, maupun kendaraan roda dua yang mengarah ke Pantura maupun kearah Subang.

"Saat ini memang belum terjadi kepadatan, perkiraan kami masyarakat mulai melaksanakan mudik besok, yang juga menjadi hari terakhir sebelum masuk cuti bersama lebaran," ujarnya saat ditemui di Pos Pantau Cikopo.