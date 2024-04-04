Kunjungi Pasar Muara Bungo, Jokowi Minta Direvitalisasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, pada Kamis (4/4/2024), untuk meninjau langsung kondisi pasar dan ketersediaan sejumlah bahan pokok.

Dalam keterangan, Presiden menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur pasar untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan memastikan keberlangsungan ekonomi lokal.

"Yang paling penting, Pasar Muara Bungo ini harus diperbaiki sehingga pedagang ada di dalam. Kenapa mereka tidak mau ke dalam? Karena di dalamnya gelap, perlu memang ada penataan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Menteri PU," kata Presiden usai peninjauan.

Presiden pun menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan penataan kembali Pasar Muara Bungo. Presiden berharap, penataan tersebut membawa manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat sekitar.

"Saya sudah perintahkan tadi Pak Menteri PU sehingga pedagangnya nyaman, pasarnya ramai, tempat parkir juga tersedia dan kita harapkan pasar tradisional modern tetap ramai," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti sejumlah potensi unggulan yang ada di Provinsi Jambi. Menurut Presiden, Jambi memiliki beragam sektor yang menjanjikan, terutama dalam perkebunan dan pertanian rakyat.

"Saya kira banyak sekali ya, utamanya perkebunan rakyat, pertanian rakyat, saya melihat juga dari atas sepertinya tambang rakyat juga baik," ucap Presiden.

Presiden mengatakan bahwa potensi tersebut harus dikelola dengan baik. Presiden turut mengapresiasi keramahan masyarakat di Jambi.

"Ini potensinya gede sekali, kelihatan sekali dan masyarakatnya di sini baik-baik semua. Di Jambi, di Muara Bungo, di Merangin, di Tebo semuanya baik," paparnya.