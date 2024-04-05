Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Sosok Sang Playboy Bengis Pemimpin Kerajaan Mataram yang Penuh dengan Skandal Wanita

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:34 WIB
Ini Sosok Sang Playboy Bengis Pemimpin Kerajaan Mataram yang Penuh dengan Skandal Wanita
Ilustrasi sosok playboy bengis (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ini sosok sang playboy bengis pemimpin Kerajaan Mataram yang penuh dengan skandal wanita. Dia bernama Sultan Amangkurat ini memiliki catatan sejarah atau kisah yang tidak baik.

Bahkan ia kerap menggoda perempuan - perempuan yang merupakan istri orang. Tak jarang sang raja pun nekat merebut perempuan itu.

Berikut ini sosok sang playboy bengis pemimpin Kerajaan Mataram yang penuh dengan skandal wanita:

Buku berjudul "Tuah Bumi Mataram dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II" tulisan Peri Mardiyono mengisahkan bagaimana Amangkurat I yang memiliki nama lengkap Sri Susuhunan Amangkurat Agung, memerintah di Kerajaan Mataram pada tahun 1646 - 1677.

Selama 32 tahun memerintah Kerajaan Mataram, Amangkurat I konon punya banyak skandal seks dengan para perempuan. Amangkurat I bahkan mulai berpetualang dengan para perempuan sejak usia muda. Perempuan yang ada di sekitar istana jadi korbannya. Korban pertamanya adalah istri Tumenggung Wiraguna yang terjadi pada tahun berikutnya 1637.

Saat itu Amangkurat I disebut masih berusia 18 tahun membawa lari istri orang yang tak lain adalah Tumenggung Wiraguna. Mengetahui istrinya dibawa lari oleh Amangkurat I, Tumenggung Wiraguna memberanikan diri mengadukan skandal itu ke Sultan Agung, ayah Amangkurat I.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175510//sejarah-jZYs_large.jpg
Perang Sipil dan Komunis Usai G30S hingga Penangkapan Besar-besaran Simpatisan PKI dan Gerwani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174349//viral-C1l6_large.jpg
Bagaimana Nasib Indonesia jika Kudeta G30S PKI Berhasil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172958//viral-LYku_large.jpg
Sejarah Panjang di Balik Peringatan Hari Kereta Api Nasional 28 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168518//viral-Urne_large.jpg
Kisah Tragis Cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Hingga Mitos Larangan Pernikahan Jawa dan Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162885//perang_kerajaan-XMEL_large.png
Sandiwara Perang Mataram–Pasuruhan: Strategi Licin Amangkurat II dan Untung Surapati Mengelabui VOC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162621//sejarah-Mhsx_large.jpg
Kisah Pangeran Diponegoro Membaca Karakter Orang dari Wajahnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement