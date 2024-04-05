Ini Sosok Sang Playboy Bengis Pemimpin Kerajaan Mataram yang Penuh dengan Skandal Wanita

JAKARTA - Ini sosok sang playboy bengis pemimpin Kerajaan Mataram yang penuh dengan skandal wanita. Dia bernama Sultan Amangkurat ini memiliki catatan sejarah atau kisah yang tidak baik.

Bahkan ia kerap menggoda perempuan - perempuan yang merupakan istri orang. Tak jarang sang raja pun nekat merebut perempuan itu.

Berikut ini sosok sang playboy bengis pemimpin Kerajaan Mataram yang penuh dengan skandal wanita:

Buku berjudul "Tuah Bumi Mataram dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II" tulisan Peri Mardiyono mengisahkan bagaimana Amangkurat I yang memiliki nama lengkap Sri Susuhunan Amangkurat Agung, memerintah di Kerajaan Mataram pada tahun 1646 - 1677.

Selama 32 tahun memerintah Kerajaan Mataram, Amangkurat I konon punya banyak skandal seks dengan para perempuan. Amangkurat I bahkan mulai berpetualang dengan para perempuan sejak usia muda. Perempuan yang ada di sekitar istana jadi korbannya. Korban pertamanya adalah istri Tumenggung Wiraguna yang terjadi pada tahun berikutnya 1637.

Saat itu Amangkurat I disebut masih berusia 18 tahun membawa lari istri orang yang tak lain adalah Tumenggung Wiraguna. Mengetahui istrinya dibawa lari oleh Amangkurat I, Tumenggung Wiraguna memberanikan diri mengadukan skandal itu ke Sultan Agung, ayah Amangkurat I.