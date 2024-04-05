Tinjau Pelabuhan Ciwandan, Kapolda Banten: Ada Peningkatan Arus Mudik 70 Persen Hari Ini

BANTEN - Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim mengunjungi Pelabuhan Ciwandan, Cilegon Banten pada Jumat (5/4/2024) dini hari. Dalam kunjungannya itu, ia menyebutkan puncak arus mudik kendaraan roda dua akan terjadi pada hari ini.

“Jadi kalau kita lihat tadi barusan ya memang kepadatan pemudik belum terlihat signifikan jadi tetap kita melihat persiapannya malam ini dan kemungkinan besar itu besok. Besok itu akan ada peningkatan,” kata Abdul Karim di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten.

Merujuk dari data penjualan tiket yang diperolehnya, Karim menyebutkan hari ini akan ada peningkatan sebanyak 70% kendaraan roda dua yang akan masuk ke Pelabuhan Ciwandan.

“Nah kalau besok (hari ini) ya dari hasil data yang sudah kita dapatkan akan ada peningkatan 70% dari penjualan tiket. Artinya, hari ini itu 3000-an, kalau besok 70% penambahan berarti sekitar 5000 kendaraan,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Ciwandan.

Nantinya, lanjut dia, pihaknya akan menerapkan buffer zone atau check poin yang sudah disiapkan yang diantaranya ada di Balaraja, Polres Serang Kota dan Cikande.

(Fakhrizal Fakhri )